Giorgia Palmas e Filippo Magnini svelano il sesso del figlio che aspettano

Giorgia Palmas e Filippo Magnini aspettano un maschietto. A svelarlo è la coppia a Verissimo. "Sorpresa nella sorpresa. Dovrò imparare di nuovo a cambiare pannolini", scherza la showgirl, 44 anni, mamma di Sofia, nata nel 2008 dalla precedente relazione con Davide Bombardini, e di Mia, avuta nel 2020 con il marito Filippo Magnini, 44 anni.



Giorgia Palmas non si aspettava di diventare di nuovo mamma a 44 anni: "L'idea ci sarebbe piaciuta. Ci avevamo provato due o tre anni fa, ma non è successo. Questa volta, quando ho avuto un ritardo, non ho pensato subito a una gravidanza proprio perché ci avevamo già provato e anche perché 44 anni sono 44 anni. È stata una grande sorpresa, un'emozione enorme".

Anche Filippo Magnini ha condiviso l'emozione di diventare papà per la seconda volta: "È stata una sorpresa. Sono felicissimo". E nella lettera dedicata alla moglie ha confessato: "Forse non ci stavamo più pensando, ma dentro di me l'ho sempre desiderato".