Cristian Mascolino presenta a Verissimo la nuova fidanzata Nicole, conosciuta a Temptation Island. "Ci siamo conosciuti nel villaggio, ma tutto è iniziato dopo", racconta Nicole Cena.

L'ex single di Temptation Island aggiunge: "Cristian mi aveva già colpito nel programma, ma tutto è iniziato a telecamere spente quando è arrivato il suo messaggio. Un po' ci speravo". È stato Cristian Mascolino a fare il primo passo: "Le ho scritto diversi giorni dopo che siamo tornati dal villaggio. Ho trovato il suo numero in un gruppo su WhatsApp che avevamo creato dopo il programma".

Per Cristian Mascolino e Nicole Cena è la prima apparizione pubblica dopo Temptation Island. "Non ci siamo mai voluti esporre, abbiamo voluto tenere questa cosa riservata per proteggere il nostro momento", dice la coppia. Per quanto riguarda la loro storia, Cristian e Nicole aggiungono: "Siamo contenti. Abbiamo trovato il nostro equilibrio".