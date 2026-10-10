Gülenay Kalkan ricorda a Verissimo il marito Tarik Unluoglu, scomparso nel 2019 all'età di 68 anni a causa di una malattia.

"Abbiamo studiato insieme al Conservatorio, ma l'amore è nato dopo, durante uno spettacolo. Abbiamo passato insieme 36 anni della nostra vita. Per 25 anni non ci siamo sposati, ma poi, mentre tutti divorziavano, noi abbiamo deciso di sposarci. Eravamo veramente innamorati e lo sono ancora", afferma l’attrice turca, 67 anni, che nella serie Forbidden Fruit interpreta il personaggio di Feride.

Gülenay Kalkan ammette di aver attraversato un momento molto difficile dopo la morte del marito: "Ho sofferto di depressione. Per tre anni non sono uscita, non sono andata da nessuna parte. Tenevo soltanto i libri aperti davanti a me, testi spirituali, finché non ho capito che la morte non esiste, è solo il corpo che se ne va, e ho iniziato a trovare un po' di pace".