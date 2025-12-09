Claudia Dionigi, il dolce video dei figli davanti all'albero di Natale

Maria Vittoria e Leonardo Maria, figli di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi | Instagram: @claudiadionigi, @lorenzo.riccardi17

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Claudia Dionigi, 35 anni, ha condiviso sui social un tenero video dei suoi due figli: Maria Vittoria, nata il 21 dicembre 2022, e il piccolo Leonardo Maria, nato l’11 ottobre 2025.

Nel filmato, i due bambini sono sdraiati su una coperta e un cuscino a tema natalizio, con la maggiore che abbraccia con dolcezza il fratellino, mentre davanti a loro brilla un albero di Natale. A corredo del video, Claudia scrive: "Aspettando il nostro primo Natale da fratello e sorella".

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, dall’amore alla nascita dei loro figli

Insieme dal 2019, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono sposati nel 2024. Nel 2022 sono diventati genitori per la prima volta con la nascita di Maria Vittoria. Lo scorso maggio, hanno annunciato di essere in attesa del secondo figlio, un maschietto, di cui avevano rivelato il nome: "Leonardo Maria sta arrivando".

Ospiti a Verissimo, avevano parlato del desiderio di allargare la famiglia dopo la nascita della primogenita e l'11 ottobre 2025 è nato il secondo figlio Leonardo Maria. "Benvenuto al mondo Leonardo Maria Riccardi", avevano scritto, pubblicando il primo video con il piccolo.