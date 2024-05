Aurora Ramazzotti, la dolce foto del figlio con il gatto Saba: "Sto già piangendo"

Instagram @therealauroragram

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social alcuni dolci momenti del figlio Cesare Augusto con la sua gatta persiana Saba.

"Saba è un gatto con delle abitudini ben precise. Sceglie lei dove, come e quando esige le coccole. Da quando è piccola mi segue se vado in camera, per stendersi di fianco a me e farsi accarezzare, esattamente lì dove la vedete in questa foto. Devo precisare che non ha mai manifestato molto interesse in mio figlio, anzi, scappa alla prima occasione, anche se lui è abbastanza delicato per essere un bambino di un anno", ha raccontato Aurora.

"Oggi si è addormentato con me nel letto per il pisolino pomeridiano e lei ha deciso di adagiarsi sopra di lui. Ora, secondo voi devo prenderlo come momento di insolita tenerezza, sta facendo finta di non vederlo oppure semplicemente non si è accorta della sua presenza? Per capire come mi devo sentire davanti a questa scena, anche se sto ovviamente già piangendo", ha concluso la primogenita di Michelle Hunziker, che ha poi condiviso nelle sue storie un video in cui balla con il figlio.

Aurora Ramazzotti e la maternità: "Essere mamma è impegnativo e appagante"

Aurora Ramazzotti, oltre a condividere le gioie dell'essere diventata mamma, ha spesso utilizzato i social per riflettere sulla felicità e le difficoltà dell'essere genitori.

Rispondendo su Instagram ad alcune domande sulla maternità, Aurora aveva raccontato: "Essere mamma è impegnativo, stancante e appagante, una responsabilità. Sto imparando così tanto da quando sono mamma, talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: Cesare è il mio pensiero fisso ogni secondo".

"A volte ripenso ai tempi in cui dormivo 10/11 ore a notte e mi lamentavo di essere stanca... vorrei proprio tornare indietro e darmi una pizza fortissima in faccia", aveva scritto, invece, con ironia sui social l'influencer, parlando del primogenito avuto con il compagno Goffredo Cerza.