Aurora Ramazzotti, gli auguri a Goffredo Cerza: "Sei la mia persona nel mondo"

Aurora Ramazzotti dedica sui social dolci parole al compagno Goffredo Cerza, che il 19 gennaio festeggia il suo 28esimo compleanno.

“Oggi è il compleanno della mia persona nel mondo. Ti amo”, scrive su Instagram l’influencer, aggiungendo un cuore a corredo di uno scatto, realizzato dal fotografo Mario Botta, in cui si scambia un romantico bacio sott’acqua con il fidanzato, con il quale a marzo dello scorso anno ha accolto il figlio Cesare Augusto.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, dall’incontro al primo figlio

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza vivono un'intensa storia d'amore dal 2017. A farli conoscere era stata l'amica in comune Sara Daniele, figlia di Pino Daniele: "Erano in classe insieme e io continuavo a chiederle di presentarmelo. Poi ho ricambiato perché Marco, il suo fidanzato, gliel’ho presentato io", aveva raccontato in un'intervista la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Nei primi tempi, Aurora e Goffredo hanno vissuto una relazione a distanza: lui viveva a Londra dove studiava Ingegneria. Tuttavia, il loro amore è stato più forte della lontananza e in questi anni insieme Aurora e Goffredo, che oggi lavora come business analyst, hanno condiviso spesso sui social romantiche dediche per celebrare il loro amore.

Aurora Ramazzotti, ospite a Verissimo nel 2019, aveva parlato del suo amore per Goffredo: "È un bel ragazzo ed è una persona stupenda. Sono caduta nelle sue braccia senza neanche accorgermene. Dopo soli tre giorni di fidanzamento lo avevo presentato a tutta la mia famiglia, e mamma Michelle con lui è fantastica, la suocera che tutti vorrebbero!"

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso settembre con un video su Instagram, e qualche settimana dopo avevano svelato di aspettare un maschietto.

Cesare Augusto è venuto alla luce il 30 marzo del 2023. Michelle Hunziker, ospite a Verissimo, aveva condiviso le emozioni di diventare per la prima volta nonna, e aveva parlato della storia d’amore tra la primogenita e il fidanzato: "Aurora e Goffredo si amano tanto, sono una bellissima coppia. A un certo punto si sono lasciati andare e l'hanno anche un po' cercato".