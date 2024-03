Aurora Ramazzotti, la dedica al figlio Cesare per il primo compleanno

"Tu al centro di tutto. Che bello che è il futuro insieme", con queste parole Aurora Ramazzotti augura buon compleanno al figlio Cesare Augusto che il 30 marzo compie un anno.

"Buon primo compleanno Cesare, buon primo compleanno mamma Auri e papà Goffo", aggiunge l'influencer di 27 anni. "Grazie mamma per il video e per Cesare. Vi amo", è il commento di Goffredo Cerza, compagno di Aurora Ramazzotti e papà di Cesare Augusto.

"Piango. Vi amo", ha commentato invece la nonna Michelle Hunziker che poi nelle sue storie su Instagram ha aggiunto: "Quel video non riesco a vederlo senza piangere. Che bella la vita, che bello l'amore puro".

La conduttrice ha anche dedicato un dolce augurio al nipotino per il primo compleanno: "Auguri Cesare, hai portato una gioia infinita nella vita di tutti noi che possiamo morderti di baci. Ti amo, nonnina". Il pensiero di Michelle Hunziker è andato poi alla figlia Aurora e a Goffredo: "Auguri anche a mamma e papà che sono bravissimi. Questa per loro sarà per sempre una data tra le più belle della loro vita".

Ospite a Verissimo Michelle Hunziker aveva parlato del suo primo anno da nonna: "Se c'è una cosa che mette in pace il mio cuore è vedere un figlio realizzato nei sentimenti. Non c'è nulla che vale per me quanto vedere oggi mia figlia felice - accompagnata dal suo ragazzo meraviglioso, Goffredo, che per me è come un figlio -, con questo bambino che è un miracolo genetico. Sono una nonna fierissima: oggettivamente è proprio bello"