Aurora Ramazzotti, il ballo con il figlio Cesare Augusto

Storie Instagram @therealauroragram

Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social alcuni dolci momenti con il figlio Cesare Agusto di 10 mesi.

"Aspettando il momento in cui inizierà a ballare anche lui", ha scritto l’influencer nelle sue storie su Instagram a corredo di un video in cui balla nel salotto di casa davanti al primogenito, scatenandosi sulle note del brano (I Can't Get No) Satisfaction dei Rolling Stones.

Nel filmato il piccolo Cesare, in piedi, osserva con curiosità la madre, cercando di imitare i movimenti di Aurora, che prima lo coinvolge nel suo ballo e poi lo stringe forte a sé riempiendolo di baci.

Di recente Cesare Augusto aveva mosso i suoi primi passi: "Lui va", aveva scritto Aurora condividendo sui social un altro video con il primogenito "Di gattonare ancora non se ne parla, ma ci tiriamo su in piedi!", aveva scritto, invece, a novembre a corredo di un altro filmato in cui Cesare si appoggiava al divano cercando di stare in posizione eretta sotto la supervisione della madre.

Aurora Ramazzotti e la maternità: "Essere mamma è impegnativo e appagante"

Instagram @therealauroragram

Aurora Ramazzotti, oltre a condividere le gioie dell'essere diventata mamma, ha spesso utilizzato i social per riflettere sulla felicità e le difficoltà dell'essere genitori.

Rispondendo su Instagram ad alcune domande sulla maternità, Aurora aveva raccontato: "Essere mamma è impegnativo, stancante e appagante, una responsabilità. Sto imparando così tanto da quando sono mamma, talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: Cesare è il mio pensiero fisso ogni secondo".

"A volte ripenso ai tempi in cui dormivo 10/11 ore a notte e mi lamentavo di essere stanca... vorrei proprio tornare indietro e darmi una pizza fortissima in faccia", aveva scritto, invece, con ironia sui social l'influencer, parlando del primogenito avuto con il compagno Goffredo Cerza.