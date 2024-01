instagram_@therealauroragram

Aurora Ramazzotti condivide sui social alcuni teneri momenti con il figlio Cesare Agusto, di quasi 10 mesi. "Lui va", scrive l'influencer ventisettenne nelle sue storie su Instagram a corredo di un video in cui il primogenito muove i suoi primi passi nel salotto di casa. "Di gattonare ancora non se ne parla, ma ci tiriamo su in piedi!", aveva scritto a novembre sui social Aurora Ramazzotti, condividendo un altro filmato del figlio, in cui il piccolo Cesare si appoggiava al divano cercando di stare in posizione eretta sotto la supervisione della madre.

Aurora Ramazzotti: "Essere mamma è impegnativo e appagante"

Aurora Ramazzotti, oltre a condividere le gioie dell'essere diventata mamma, ha spesso utilizzato i suoi canali social per riflettere sulle felicità e gli ostacoli dell'essere genitori. "A volte ripenso ai tempi in cui dormivo 10/11 ora a notte e mi lamentavo di essere stanca... vorrei proprio tornare indietro e darmi una pizza fortissima in faccia. Tipo quando guardi le foto di te alle medie quando ti sentivi uno schifo e invece eri bellissima", aveva scritto di recente con ironia sui social. Mentre lo scorso settembre, rispondendo su Instagram ad alcune domande sulla maternità, Aurora Ramazzotti aveva raccontato: "Essere mamma è impegnativo, stancante e appagante, una responsabilità. Sto imparando così tanto da quando sono mamma, talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla. Una cosa però è certa: Cesare è il mio pensiero fisso ogni secondo".