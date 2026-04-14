Madri e figlie 14 aprile 2026

La cantante ha condiviso sui social una foto mentre coccola Beatrice, la figlia nata a inizio 2026 dall'amore con il compagno Giacomo Buttaroni

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, 39 anni, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae un dolce momento madre e figlia. Nello scatto in bianco e nero pubblicato tra le sue storie, si vede la cantante coccolare la piccola Beatrice, la secondogenita nata a inizio 2026 dall'amore con il compagno Giacomo Buttaroni. Anna è mamma anche di Andrea, suo primogenito, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio. In occasione della Festa del papà, Anna Tatangelo aveva fatto gli auguri al fidanzato pubblicando su Instagram una tenera foto di Giacomo Buttaroni con in braccio la figlia Beatrice. "Auguri papy" era la dedica scritta dall'artista a corredo dello scatto padre e figlia.

Anna Tatangelo, la foto del compagno con la figlia

Anna Tatangelo, il racconto della maternità a Verissimo A Verissimo, Anna Tatangelo aveva svelato di essere in attesa di una bambina che avrebbe chiamato Beatrice. Parlando della nuova maternità, l'artista aveva confidato: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".