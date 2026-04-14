Anna Tatangelo, 39 anni, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae un dolce momento madre e figlia. Nello scatto in bianco e nero pubblicato tra le sue storie, si vede la cantante coccolare la piccola Beatrice, la secondogenita nata a inizio 2026 dall'amore con il compagno Giacomo Buttaroni. Anna è mamma anche di Andrea, suo primogenito, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio.
In occasione della Festa del papà, Anna Tatangelo aveva fatto gli auguri al fidanzato pubblicando su Instagram una tenera foto di Giacomo Buttaroni con in braccio la figlia Beatrice. "Auguri papy" era la dedica scritta dall'artista a corredo dello scatto padre e figlia.
A Verissimo, Anna Tatangelo aveva svelato di essere in attesa di una bambina che avrebbe chiamato Beatrice. Parlando della nuova maternità, l'artista aveva confidato: "Questo nuovo capitolo della mia vita è importante. Sono felice, perché diventare mamma, per me, è sempre stato un obiettivo. Sono felice di viverlo anche in questa seconda fase della mia vita. Lo vivo in maniera diversa. Sono contenta si allarghi la famiglia".
Sempre a Verissimo, Anna Tatangelo aveva parlato della relazione con l'ex calciatore Giacomo Buttaroni: "Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti". In quell'occasione, la cantante aveva spiegato i motivi per cui ha scelto di tenere riservata la sua vita privata: "Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo. Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro".