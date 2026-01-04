Anna Tatangelo e l'amore per Giacomo Buttaroni: "Non è del mondo dello spettacolo ed è un valore aggiunto"

Ospite a Verissimo lo scorso settembre mentre era in attesa della seconda figlia, Anna Tatangelo aveva parlato della relazione con l'ex calciatore Giacomo Buttaroni. "Il futuro papà è felicissimo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e per me è un valore aggiunto", aveva affermato la cantante, 38 anni, che ha annunciato la nascita della seconda figlia a gennaio del 2025.



Già mamma di Andrea - nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D'Alessio -,Anna Tatangelo aveva spiegato i motivi per cui ha scelto di tenere riservata la sua vita privata: "Sono sempre stata abituata a parlare e a giustificare il mio privato, adesso preferisco proteggerlo. Le cose che riguardano questa gravidanza sono centellinate perché è un momento molto nostro".



Per quanto riguarda Giacomo Buttaroni, la cantante aveva aggiunto: "Ha i miei stessi valori. Il suo modo di approcciare le cose con grande semplicità ha scalfito alcuni lati di me che con gli anni si erano induriti".



