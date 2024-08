Andrea Cerioli e la sua prima estate da papà: "Sto imparando il lavoro più bello e difficile al mondo"

Pochi giorni dopo aver festeggiato il sesto complimese della figlia Allegra, Andrea Cerioli ha pubblicato su Instagram una riflessione sull'essere genitori e su come sta andando la sua prima estate da papà. Delle dolci parole che svelano anche l'arrivo di un altro avvenimento importante, il matrimonio con la compagna Arianna Cirrincione, mamma della piccola Allegra.

"È stata la nostra prima estate insieme, un mondo nuovo per noi… - scrive Andrea condividendo un tenero scatto in bianco e nero insieme ad Arianna e ad Allegra - Siamo un po' spariti da qui, abbiamo avuto il bisogno di goderci il momento in famiglia, prenderci la misura, viverci la quotidianità… abbiamo fatto tante cose, stiamo imparando il lavoro più bello e difficile al mondo, essere genitori. Quando mi dicevano, vedrai come ti cambia la vita… è vero, te la stravolge. Una vita nuova… gira tutto intorno a questo piccolo mostriciattolo… ride, piange, urla e torna a ridere ancor prima che tu abbia capito cosa devi fare, la più bella cosa che mi sia capitata nella vita. Quest’anno ci sposiamo anche. Più felice di così nella vita era impossibile. Ho davvero tutto quello che ho sempre desiderato."

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dal primo incontro a Uomini e Donne alla nascita di Allegra

Il primo incontro di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione risale al 2019, quando si conoscono a Uomini e Donne: "Quando ho fatto la seconda volta il trono, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia", aveva raccontato l'ex tronista.

Quattro anni più tardi, nell'agosto del 2023, la coppia aveva annunciato di aspettare il loro primo figlio. In un video condiviso sui social Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e successivamente avevano rivelato il desiderio di chiamarla Allegra.

"Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto, avvenuto lo scorso 6 febbraio: "È stato un parto bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di diventare genitori

Ospiti a Verissimo a febbraio 2022, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano raccontato il loro sogno di diventare genitori: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva dichiarato Arianna.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna, quando non c'è mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea.