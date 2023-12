Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione svelano il nome della figlia

Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. La coppia il giorno di Natale ha svelato sui social il nome della nascitura.

“Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita. Buon Natale amore mio”, ha scritto Andrea, aggiungendo un cuore a corredo della foto del sacchettino nascita, che Arianna porterà in ospedale per i primi cambi della figlia, sul quale si legge il nome Allegra Cerioli.

La coppia dovrebbe accogliere la primogenita a febbraio : “Manca poco”, aveva scritto di recente sui social l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, che aveva pubblicato anche una foto di Arianna con il pancione accompagnata da una dolce dedica alla compagna.

"Le previsioni dicono che nascerà all'inizio di febbraio”, aveva raccontato Andrea su Instagram ad agosto, poco dopo l’annuncio dell’attesa della primogenita.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione a Verissimo: "Vorremo avere un figlio"

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, che si sono conosciuti e innamorati nel 2019 a Uomini e Donne, ospiti a Verissimo avevano parlato del loro desiderio di avere un figlio.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia; credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza di lei, quando non c'è, mi sento perso", aveva detto Andrea.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco Arianna, che a proposito della loro storia d'amore aveva raccontato: "Io sono molto affezionata alla primissima foto che abbiamo pubblicato dopo essere usciti da Uomini e Donne, quando il tutto era ufficiale".

