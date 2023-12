“Incinta sei bellissima”, la coppia, in attesa della prima figlia, ha trascorso alcuni giorni in montagna

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, in attesa della loro prima figlia, hanno trascorso alcuni giorni di relax in montagna, e l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha condiviso sui social uno scatto della compagna con il pancione, dedicandole dolci parole.

“Dato che non ti piaci mai, dato che non sei incinta tutti i giorni, dato che per me sei bellissima, la foto la metto io… per me sei uno spettacolo!”, ha scritto, aggiungendo un cuore, Andrea Cerioli, che ha poi aggiunto a proposito della dolce attesa: “Manca poco” e Arianna ha commentato con tanti cuori.

Cirrincione, che ha pubblicato altri scatti del loro weekend d’amore, a ottobre aveva parlato della gravidanza: "Sto cercando di mantenermi il più attiva possibile, di camminare, faccio un po' di allenamenti e qualche massaggio, mangio quello che mi va senza esagerare. Io e Andrea faremo un corso preparto di coppia. Per quanto riguarda il nome stiamo ancora valutando. Quando la vedremo capiremo".

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, ospiti a Verissimo, avevano condiviso il desiderio di avere un figlio: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva detto l'influencer, che ha conosciuto Andrea nel 2019 nel dating show di Canale 5 Uomini e Donne.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Penso, spero e non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza di lei, quando non c'è, mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea.