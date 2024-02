Arianna Cirrincione racconta il parto: "Non ho fatto in tempo per l'epidurale"

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta la nascita della figlia Allegra: "Adesso, con un po’ di lucidità in più, posso dire che è stato un parto bellissimo e velocissimo"

Dopo la nascita della figlia Allegra, Arianna Cirrincione racconta il parto.

"Mi sono alzata il 6 febbraio prestissimo perché avevo avuto un fastidio alla pancia tutta la notte. Mi sono accorta che mi si erano rotte le acque. Quindi con molta calma ho svegliato Andrea", dice l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha accolto la figlia insieme al compagno Andrea Cerioli, conosciuto cinque anni fa proprio nel dating show.

"Con calma ci siamo preparati e siamo andati in ospedale. Mentre andavamo ho iniziato a sentire qualche contrazione che però non era molto dolorosa, era più fastidiosa. Poi quando siamo arrivati in ospedale hanno iniziato ad essere intense", aggiunge Arianna Cirrincione

In ospedale, all'ex corteggiatrice è stato eseguito il tracciato: "Le contrazioni erano abbastanza regolari e mi hanno ricoverata, da lì è partito il travaglio".

Nonostante il dolore, Arianna Cirrincione ha un bel ricordo del suo parto: "Adesso, con un po’ di lucidità in più, posso dire che è stato un parto bellissimo e velocissimo. Devo dire che Allegra mi ha aiutato tantissimo perché voleva uscire a tutti i costi. Mi si sono rotte le acqua verso le 6 o 7 del mattino e lei è nata alle 8.20 di sera. Quindi è stato un parto abbastanza veloce". L'ex corteggiatrice ha partorito senza anestesia epidurale: "Io volevo l'epidurale a ogni costo perché avevo avuto una gastroenterite molto pesante che mi aveva debilitata e temevo di non avere la forza. Non sono riuscita però a fare l'epidurale perché sono passata da una dilatazione di due centimetri e una di sette centimetri, quindi ero troppo dilatata. A oggi sono contenta che sia andata così perché è andato tutto benissimo".

Andrea Cerioli ha assistito al parto: "Ha visto tutto". La bimba è nata di 3,025 chili: "Quando siamo uscite dall'ospedale era di 2,850, ma ha già ripreso quello che aveva perso con il calo fisiologico".

Per quanto riguarda l'allattamento della figlia Allegra: "Sono stata fortunata perché lei si è attaccata subito benissimo al seno". Arianna Cirrincione racconta anche i primi giorni da mamma: "Sono state giornate particolari, ma sono andate benissimo. Lei è stata buonissima e ha sempre dormito fino a ieri, che è stata invece una giornata intensa".