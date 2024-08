Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli festeggiano i sei mesi della figlia Allegra

Instagram @ariannacirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno festeggiato il sesto complimese della figlia Allegra, nata il 6 febbraio.

La coppia ha voluto celebrare questa data importante dedicando alla figlia dolci parole sui social: "Questa parte della nostra vita, questa piccola parte della nostra vita, si può chiamare felicità! 6 mesi", ha scritto Arianna su Instagram, aggiungendo un cuore a una foto dei festeggiamenti con il compagno e la primogenita.

Nello scatto Andrea e Arianna sono immortalati mentre baciano la figlia davanti a una torta decorata con tanti cuoricini.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dal primo incontro a Uomini e Donne alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono più lasciati: "Quando ho fatto la seconda volta il trono, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia", aveva raccontato l'ex tronista.

La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino ad agosto 2023. In un video condiviso sui social Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e in un'altra occasione avevano fatto sapere che l'avrebbero chiamata Allegra.

"Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto: "È stato un parto bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di diventare genitori

Ospiti a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di un figlio: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva detto Arianna.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna, quando non c'è mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea.