Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione al mare con la figlia Allegra

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione hanno condiviso sui social alcuni momenti al mare con la figlia Allegra, nata il 6 febbraio.

"Primo giretto al mare", ha scritto a corredo di uno scatto con la compagna e la figlia nella carrozzina l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago de L'Isola dei Famosi, che nelle sue storie ha condiviso anche uno scatto della compagna con la loro piccola accompagnato da un cuore.

Andrea Cerioli di recente aveva parlato in un'intervista della paternità: "Darò il massimo come padre. Non penso di essere perfetto, ma ce la metterò tutta per esserlo. Secondo me il papà è una figura fondamentale nella vita di una figlia, è un puto di riferimento, e vorrei che Allegra avesse una buona concezione dell'uomo".

E a proposito del motivo della scelta del nome dato alla primogenita, aveva aggiunto: "Ho sempre avuto il desiderio di chiamare mia figlia con la lettera A, perché con la lettera A iniziano il nome mio e di Arianna. L'idea di chiamare nostra figlia Allegra è nata quando ho sentito nel film Hitch - Lui sì che capisce le donne il nome Allegra Cole, nome italiano e felice, cosa che auguro a tutti nella vita".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dal primo incontro a Uomini e Donne alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019 e da allora non si sono più lasciati: "Quando ho fatto la seconda volta il trono, tra me e Arianna è stato un colpo di fulmine, infatti l'ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia", aveva raccontato l'ex tronista.

La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso agosto. In un video condiviso sui social Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e in un'altra occasione avevano fatto sapere che l'avrebbero chiamata Allegra.

"Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto: "È stato un parto bellissimo e velocissimo. Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di un figlio condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di un figlio: "Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", aveva detto Arianna.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna... quando non c'è, mi sento perso", le aveva fatto eco Andrea.