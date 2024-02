Andrea Cerioli rivela perché ha chiamato la figlia Allegra

L'ex tronista ed ex naufrago all'Isola dei Famosi spiega perché con Arianna Cirrincione abbiano scelto Allegra come nome della figlia. Un indizio? Hanno preso ispirazione da un film

Andrea Cerioli, che il 6 febbraio è diventato papà, rivela perché con la compagna Arianna Cirrincione hanno scelto proprio Allegra come nome per la prima figlia.

La coppia ha preso ispirazione dal film Hitch - Lui sì che capisce le donne che ha per protagonista Will Smith. "Hitch è un film meraviglioso, trovo veritiero che per conquistare una donna ci voglia dell’ingegno, dell’astuzia, perché per certi versi sono superiori a noi quindi bisogna darsi da fare", spiega Andrea Cerioli nel podcast di Luca Gervasi.

L'idea di chiamare la figlia Allegra è nata perché una delle protagoniste del film si chiama Allegra Cole, interpretata dall'attrice Amber Valletta. "Ho sempre avuto il desiderio di chiamare mia figlia con la lettera A, perché con la lettera A iniziano il nome mio e di Arianna. L'idea di chiamare nostra figlia Allegra è nata quando ho sentito nel film il nome Allegra Cole, nome italiano e felice, cosa che io auguro a tutti nella vita", racconta l'ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago dell'Isola dei Famosi.

Insieme da cinque anni, Andrea e Arianna si sono conosciuti proprio nel dating show di Maria De Filippi. Nel podcast l'ex tronista spiega come ha capito che Arianna era quella giusta: "Quando ho fatto la seconda volta il trono, mi immaginavo una relazione con una ragazza tranquilla, fuori da questo mondo. Scese Arianna ed era così, tant’è che non piaceva molto, perché fuori non aveva la gente che faceva il tifo per lei. Non spiccicava parola, era una mummia, ma quando uscivo con lei ci vedevo una tenerezza. Aveva un viso che mi ricordava mia madre da giovane. Quindi c’era qualcosa che mi aveva fortemente attratto a lei. Era piena di principi e valori, sapevo che l’avevano iscritta delle amiche e lei neanche voleva andare. È stato un colpo di fulmine, infatti l’ho scelta prima del tempo e da lì è iniziata la nostra storia".

Parlando dei loro cinque anni d'amore: "Abbiamo due caratteri opposti. Facendo lo stesso lavoro e vivendo 24 ore su 24 insieme non c’è un momento di distacco. Arrivare a fare cinque anni e fare un figlio è una grande cosa. Non abitando a Milano, quindi fuori dal cuore pulsante di questo lavoro, ci aiutiamo molto".

Andrea Cerioli ha anche parlato di come si vede come papà di Allegra, con cui condivide spesso sui social dolci momenti insieme: "Darò il massimo come padre. Non penso di essere perfetto, ma ce la metterò tutta per esserlo. Secondo me il padre è una figura fondamentale nella vita di una figlia, è un punto di riferimento. Vorrei che avesse una buona concezione dell’uomo, ce la metterò tutta".