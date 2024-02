Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, i dolci momenti con la figlia Allegra

Instagram @iamandreacerioli e @ariannacirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrione condividono sui social alcuni momenti con la figlia Allegra, nata il 6 febbraio, dedicandole dolci parole.

"Il giorno in cui dirà papà mi dovrete raccogliere con il cucchiaino… la mia piccola, amore indescrivibile", ha scritto Andrea a corredo di due scatti in cui stringe a sé la primogenita dandole un tenero bacio. "Lei è l'unica", ha scritto, invece, Arianna, aggiungendo un cuore a un video in cui culla tra le sue braccia la figlia sulle note del celebre brano She's the One di Robbie Williams. "Sono perso", ha commentato il compagno.

"Ti proteggerò per sempre, sarò sempre accanto a te", erano state le parole che Andrea Cerioli aveva dedicato di recente alla figlia avuta con Arianna Cirrincione, alla quale invece, a corredo di una foto in cui allattava Allegra, aveva scritto: "Sei una meraviglia".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, dall'incontro a Uomini e Donne alla prima figlia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2019. Sono andati a vivere insieme dopo un anno dall'inizio della loro storia d'amore e da allora non si sono più lasciati.

La coppia aveva annunciato di essere in attesa di un bambino lo scorso agosto. In un video condiviso sui social Andrea e Arianna avevano poi svelato che sarebbe nata una femminuccia, e in un'altra occasione avevano fatto sapere che l'avrebbero chiamata Allegra.

"Questo figlio lo stavamo cercando. La gravidanza di Arianna è arrivata subito, siamo stati fortunati", aveva detto Andrea. L'ex corteggiatrice aveva parlato del parto: "È stato un parto bellissimo e velocissimo. Devo dire che Allegra mi ha aiutato tantissimo, perché voleva uscire a tutti i costi".

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, il desiderio di un figlio condiviso a Verissimo

Ospiti a Verissimo, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione avevano condiviso il desiderio di avere un bambino.

"Io e Arianna sogniamo una famiglia, credo che in una coppia non ci sia coronamento più bello. Non vedo l'ora che Arianna sia la mamma dei miei figli. Sono innamoratissimo di lei e non riesco a vedermi senza Arianna... quando non c'è, mi sento perso", aveva detto Andrea Cerioli, 35 anni a maggio.

"Vorrei diventare mamma. Il matrimonio è qualcosa che abbiamo in mente, ma prima ci piacerebbe avere un figlio", gli aveva fatto eco l'influencer, che ad aprile compirà 29 anni.