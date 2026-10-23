Alvaro Morata, la dedica di Alice Campello per il compleanno: "Orgogliosa del papà che sei"

"Ho la fortuna di essere cresciuta insieme a te, di aver conosciuto attraverso di te l'amore più grande che si possa provare per qualcuno e, oggi, di poter vedere attraverso gli occhi dei nostri bambini l'amore immenso che provano per te, sentendomi ogni giorno ancora più orgogliosa del papà che sei ", scrive Campello. La dedica continua: "Ti auguro di non perdere mai quel bambino che porti dentro, neanche con il passare degli anni. Quella parte di te così spontanea, autentica e piena di vita, che riesce sempre a farci sorridere e a renderci felici. Buon compleanno, papi ".

Dopo le nozze nel 2017, la famiglia si è allargata con i gemelli Leonardo e Alessandro nel 2018, Edoardo nel 2020 e Bella nel 2023. Nel 2024 la coppia ha annuncia la separazione, salvo poi ritrovarsi. Ospite di Verissimo nel 2025, l'influencer aveva ripercorso quel periodo: "L'amore non è mai mancato tra di noi, ma eravamo entrambi in un periodo personale molto negativo. Ci sentivamo vuoti entrambi". Più di recente, una nuova crisi, anche questa lasciata alle spalle.

Nelle ultime settimane Campello aveva parlato anche di un possibile secondo matrimonio. Ai media spagnoli, a margine di un evento legato alla Formula 1, aveva confidato il desiderio di rinnovare le promesse: "Mi piacerebbe farlo. Con molta meno gente. Solo le persone a noi vicine che ci hanno sostenuto in questi ultimi anni. Qualcosa di molto intimo con i nostri bambini".