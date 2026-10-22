Un campione olimpico che ha affrontato ogni sfida della vita con forza e determinazione: sabato 24 ottobre non perdete l'intervista ad Aldo Montano.

Cresciuto in una famiglia di schermidori, ha seguito le orme del padre Mario e del nonno Aldo, entrambi medagliati olimpici. Nel corso della sua carriera ha conquistato cinque medaglie alle Olimpiadi, tra cui lo storico oro individuale nella sciabola ad Atene 2004, e due titoli mondiali.

Dopo oltre vent'anni di successi, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica nel 2021, anno in cui si è fatto conoscere dal grande pubblico televisivo partecipando al Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la vita privata, dopo alcune relazioni molto seguite dal gossip, nel 2016 ha sposato Olga Plachina, ex atleta e modella russa conosciuta durante i Mondiali di scherma del 2015. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Olympia, nel 2017, e Mario, nel 2021. La famiglia rappresenta oggi uno degli aspetti centrali della sua vita, dopo una carriera trascorsa sulle pedane di tutto il mondo.