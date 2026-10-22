Il frontman ha poi voluto condividere un altro ricordo. Pubblicando la foto di un arcobaleno e dei suoi due figli Stella (2018) e Michele (2025), Giuliano Sangiorgi ha scritto: "Questo è il momento in cui è morto Antonio. Assurdo. Un arcobaleno in un angolo piccolo del cielo e io che urlo ai bambini: 'Venite a vedere! C’è l’arcobaleno!'. Un pezzo piccolo dalla nostra terrazza, dove Antonio amava sempre stare quando veniva da noi. Tutto è accaduto mentre aspettavo che mi richiamasse, dopo vari tentativi che avevo fatto io, sperando che mi rispondesse (come sempre) e non lo faceva. 'Strano', ho pensato. E intanto ci ha salutato così e io lo capisco solo adesso. Ciao 'Antono', come ti chiamava Stella da piccola, piccola. Oppure preferisci “Uouo” come farfugliava Michy a soli 10 mesi? Ora chi lo dice ai miei bambini che quell’arcobaleno eri tu? Stavolta non posso chiederti di affrontare anche questo per me. Mi tocca e dovrò imparare a camminare di nuovo, da solo. Addio, amico mio. Con te va via un po’ di noi tutti".