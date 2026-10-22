Dopo un periodo difficile, è tornata al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico: domenica 25 ottobre a Verissimo Manuela Arcuri .

Nata l'8 gennaio 1977 e cresciuta a Latina, Manuela Arcuri muove i primi passi giovanissima come modella di fotoromanzi. Al cinema compare in I laureati di Leonardo Pieraccioni e in Viaggi di nozze di Carlo Verdone, mentre nel 1999 Giorgio Panariello le affida un ruolo importante in Bagnomaria.

Dopo averla vista in Mai dire Gol e nella serie Carabinieri, recita anche in L'onore e il rispetto, accanto a Gabriel Garko, Io non dimentico, Il peccato e la vergogna (ora disponibile nel nuovo formato microdrama su Mediaset Infinity) e Pupetta - Il coraggio e la passione, che nel 2013 le vale il premio come miglior attrice al Roma Fiction Fest.

Nel 2010 l'attrice conosce l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. I due si sposano una prima volta a Las Vegas nel 2013 e l'8 maggio 2014 nasce il figlio Mattia. Nel luglio 2022 la coppia celebra le nozze anche in Italia, al Castello Odescalchi di Bracciano. A Verissimo, lo scorso marzo, Arcuri aveva spiegato i motivi della loro separazione: "Ci siamo allontanati come coppia. Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno", aveva raccontato l'attrice.