Incidente per Cristiana Anania: “Frattura dell’omero e mani distrutte”

Incidente per Cristiana Anania. L'ex tronista di Uomini e Donne, 22 anni, ha raccontato sui social di essere stata vittima di un incidente in scooter, che le ha causato una frattura dell’omero oltre che ferite alle mani.

Riguardo alla dinamica dell'incidente, Cristiana Anania racconta: "Io e la mia amica Alice eravamo in una strada dritta. A un certo punto mi sono accorta dallo specchietto sinistro che stava per arrivare una macchina e stava per sorpassarmi, quindi io cerco di rientrare abbastanza in carreggiata, così da dargli lo spazio. Peccato che il guidatore si accorge che nella corsia di fronte alla sua c'era qualcun altro che stava effettuando un altro sorpasso, quindi stavano per fare un incidente frontale. Lui per salvarsi rientra nella mia corsia e nel modo di rientrare mi scaraventa per terra. Quindi noi siamo cadute di lato".



"Mi sono ritrovata con Alice sopra di me e anche il motore, motivo per cui io ho una frattura all'omero, la mano che vabbè nemmeno ve la dico", ha aggiunto l'ex tronista di Uomini e Donne. Cristiana Anania ha voluto anche rassicurare i fan: "È tutto okay, nulla di grave", senza nascondere lo spavento per quanto accaduto: "È stato un momento veramente di panico, questo non ve lo nego. Sono cose a cui non si è mai pronti, quindi non sai bene cosa fare, come reagire, cosa dire. Quindi la parte più tosta è stata proprio il momento stesso, ma soprattutto il primo ingresso in ospedale. Il problema è stato effettivamente stanotte perché non sono minimamente riuscita a dormire, anzi ho pianto tutta la notte perché ogni spostamento per me era saltare in aria e piangere".

Nata a Palermo, Cristiana Anania è diventata nota al pubblico come tronista di Uomini e Donne. Alla fine del suo percorso ha scelto il corteggiatore Ernesto Passaro. Ma pochi mesi dopo la scelta, l'ex tronista e l'ex corteggiatore hanno annunciato la fine della loro storia.