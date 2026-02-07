Cristiana Anania ed Ernesto Passaro: "Presto andremo a convivere"

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro annunciano a Verissimo: "Presto andremo a convivere". "Si può pensare che sia una scelta affrettata, ma stare a distanza è impossibile per noi. Abbiamo bisogno di sentirci, di vederci, di toccarci, abbiamo bisogno di uno spazio nostro", spiega l'ex tronista, 22 anni.



Cristiana Anania è nata a Palermo. Ernesto Passaro è nato a Napoli, ma vive a Roma dove lavora come vigile del fuoco. Per quanto riguarda la città scelta per la convivenza, l'ex corteggiatore, 25 anni, afferma: "Io lavoro a Roma e anche per il suo lavoro Roma potrebbe essere un'opportunità. Speriamo di fermarci lì".



A Verissimo, Ernesto Passaro ha anche donato un anello a Cristiana Anania. "Voglio ufficializzare il nostro fidanzamento", ha spiegato l'ex corteggiatore. L'ex tronista ha aggiunto: "Siamo una coppia". L'ex tronista e l'ex corteggiatore hanno anche già suggellato il loro legame sulla pelle. "Abbiamo fatto un tatuaggio insieme. Due cuoricini. Lei ha disegnato il mio e io il suo", ha spiegato Ernesto Passaro.