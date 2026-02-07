Ernesto Passaro regala un anello a Cristiana Anania: "Siamo ufficialmente fidanzati"

Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono ufficialmente fidanzati. L'ex corteggiatore, 25 anni, ha voluto ufficializzare la storia con l'ex tronista, 22 anni, regalandole un anello.

"Oggi più che mai siamo una coppia", ha affermato Cristiana Anania, che ha anche rivelato: "Presto andremo a convivere. Si può pensare che sia una scelta affrettata, ma stare a distanza è impossibile per noi".



Cristiana Anania ed Ernesto Passaro hanno anche già suggellato il loro legame sulla pelle. "Abbiamo fatto un tatuaggio insieme. Due cuoricini. Lei ha disegnato il mio e io il suo", ha spiegato l'ex corteggiatore.

