Gabriele e Sara, fidanzati da circa sette anni, erano entrati nel programma su iniziativa di lui, convinto che la ragazza non gli fosse fedele. Sara Palumbieri, dal canto suo, doveva fare i conti con la gelosia del compagno, che le lasciava poco margine per le amicizie e per il tempo da dedicare a se stessa. Con il passare dei giorni era anche cresciuta la sintonia con il tentatore Andre e quei filmati avevano spinto Gabriele fino al villaggio delle ragazze, dove aveva chiesto di vederla prima del previsto. Al falò lei aveva confessato di essere stata male nella relazione, lui aveva fatto mea culpa ed entrambi avevano lasciato Temptation Island , ognuno per la propria strada .

Ospite a Verissimo la scorsa settimana, Sara Palumbieri aveva raccontato i mesi seguiti alla rottura: "Luglio e agosto sono stati tostissimi, molto brutti". A settembre ha deciso di ripartire e, come ha spiegato, proprio il confronto a Temptation Island e poi... e poi l'ha aiutata a voltare pagina. Oggi accanto a lei c'è una nuova frequentazione: "È una persona che mi fa stare bene. È molto disponibile, premuroso e mi sta aiutando anche nel lavoro".

Il falò è stato anche l'ultima occasione in cui gli ex si sono visti: "Frequentiamo gli stessi posti, ma non ci siamo mai incontrati", aveva detto Sara. Sabato 24 ottobre la parola passa a Gabriele Govoni, che a Verissimo racconterà la sua versione della storia.