Sara Palumbieri rivela a Verissimo di avere una nuova frequentazione: "Mi sono concessa un nuovo primo appuntamento recentemente. È una persona che mi fa stare bene. È molto disponibile, premuroso e mi sta aiutando anche nel lavoro, mi sta facendo crescere lavorativamente".

Per quanto riguarda la sua vita dopo la fine della relazione con Gabriele Govoni, a cui è stata legata per sette anni, l'ex protagonista di Temptation Island afferma: "Oggi sto bene. Luglio e agosto sono stati tostissimi, molto brutti. A settembre mi sono detta di dover ricominciare e di non potermi abbattere. Mi ha aiutato tantissimo il confronto a Temptation Island e poi... e poi, dal giorno dopo sono rinata".

Quel confronto in tv è stata anche l'ultima occasione in cui Sara Palumbieri e Gabriele Govoni si sono visti. "Frequentiamo gli stessi posti, ma non ci siamo mai incontrati", afferma l'ex protagonista di Temptation Island.