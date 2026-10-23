Gigi D'Alessio: "Ho scritto la canzone per mia figlia Ginevra"

Gigi D'Alessio dedica una canzone alla figlia Ginevra, l'ultima arrivata in famiglia. Il cantautore, 59 anni, ne condivide un'anteprima su Instagram: "Ho scritto la canzone per mia figlia Ginevra. Adesso ve ne regalo un pezzettino".

Ginevra, nata nel 2024, e il fratello Francesco, venuto al mondo due anni prima, sono i figli più piccoli di Gigi D'Alessio, nati dalla relazione con Denise Esposito. Il cantautore li aveva portati con sé anche sul palco della Reggia di Caserta.

D'Alessio è padre anche di Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA, nati rispettivamente nel 1987, nel 1992 e nel 2003 dal matrimonio con Carmela Barbato, e di Andrea, arrivato nel 2010 durante la storia con Anna Tatangelo.

Ospite a Verissimo, D'Alessio aveva raccontato il legame con i suoi figli e in particolare l'emozione che provava davanti a Francesco e Ginevra: "Quando vedo i miei figli più piccoli, mi commuovo. La matematica non è un'opinione, mi faccio due conti e mi chiedo se riuscirò a vederli quando avranno venti anni".