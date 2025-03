Alvaro Morata e Alice Campello

Alice Campiello compie 30 anni e per l'occasione Alvaro Morata condivide sui social un tenero carosello di foto che lo ritrae in diverse pose insieme alla moglie. Un carosello accompagnato da una toccante didascalia.

"Ti ho conosciuto quando eravamo due bambini, e sono molto orgoglioso della persona che sei, di come sei maturata, di come lavori, della determinazione che hai in tutto quello che fai nella vita", scrive il calciatore, che aggiunge: "Sei una madre incredibile e una donna incredibile. Grazie per essere presente in ogni caduta e in ogni momento buio della mia vita. Sono molto orgoglioso di te, ti amo così tanto. Felici 30 anni amore mio!"

Alvaro Morata e Alice Campello hanno iniziato la loro relazione nel 2016 e si sono sposati un anno dopo. Nel 2018 sono nati i gemelli Leonardo e Alessandro, mentre nel 2020 è nato Edoardo. Nel 2023 la coppia ha avuto Bella.

La coppia aveva annunciato la separazione nell'estate del 2024. Ma il giocatore, il 28 gennaio 2025, aveva condiviso sui social uno scatto insieme ad Alice, per far capire che i due avevano fatto pace. Una notizia che poi lo stesso Morata aveva confermato ai giornali.

Alvaro Morata e Alice Campello ospiti a Verissimo

La coppia era stata insieme a Verissimo, in collegamento, e in quell'occasione Alvaro Morata aveva parlato dei suoi progetti per il futuro: "Quando smetterò non voglio fare l'allenatore, perché non voglio stare lontano dalla mia famiglia tanto tempo. è da anni che non facciamo una vacanza serena e lunga".