Alice Campello, la dedica ai suoi gemellini Leonardo e Alessandro per il sesto compleanno

Alice Campello ha dedicato sui social un dolce messaggio di auguri ai figli Leonardo e Alessandro, i gemellini avuti con Alvaro Morata, in occasione del loro sesto compleanno.

"Tanti auguri amori miei. Dal momento in cui vi ho visto è cambiato qualcosa in me: il mio desiderio più grande si era realizzato e io non so se mi sentivo poi così all'altezza, ma penso di aver fatto dal primo giorno tutto il possibile per rendervi orgogliosi di me", ha scritto l'influencer su Instagram a corredo di alcune foto con Alessandro e Leonardo.

"Siete il mio regalo più grande, la mia medicina quando qualcosa non va, siete le emozioni più grandi che esistono. Per voi desidero la salute, il saper differenziare il male dal bene, l'essere sempre delle brave persone e che siate felici. Grazie, perché date un senso a tutto e il vostro sorriso è contagioso. Sono orgogliosa di essere la vostra mamma. Vi amo", ha aggiunto l'influencer, che con il calciatore spagnolo ha avuto anche i figli Edoardo, 3 anni, e Bella, un anno.

Alice Campello e Alvaro Morata, l'amore per i figli a Verissimo

Alice Campello e Alvaro Morata - protagonisti di un'intensa storia d’amore che dura da sette anni, coronata dal matrimonio nel 2017 e dall'arrivo di quattro bambini - ospiti a Verissimo avevano parlato dell'amore per i loro figli.

"Alvaro è un papà speciale e mi dice sempre che quando i nostri figli saranno grandi spiegherà loro tutti gli sforzi che ho fatto per averli", aveva detto Alice Campello, che dopo il parto di Bella aveva avuto alcune complicazioni ed era stata ricoverata in terapia intensiva.

"I nostri figli sono degli amori. Stanno crescendo bene e in salute, e questa è la cosa più importante. Io e Alice cerchiamo di essere dei bravi genitori, educandoli nel migliore dei modi”, aveva raccontato, invece, Alvaro Morata.