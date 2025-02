Alice Campello allo stadio insieme ai figli

Alice Campello condivide sui social un carosello di fotografie insieme ai suoi quattro figli, avuti con il calciatore Alvaro Morata. Le foto ritraggono l'influencer allo stadio, a supportare il compagno, con i gemelli Leonardo e Alessandro (nati nel 2018), Edoardo (2020) e la piccola Bella che è nata nel 2023. A corredo della raccolta di foto c'è un cuore rosso.

La storia d'amore tra il calciatore e l'influencer è iniziata nel 2016 e un anno dopo i due sono convolati a nozze. Nell'estate del 2024 la coppia aveva annunciato la separazione, ma il 28 gennaio 2025 il giocatore, ora al Galatasaray, aveva pubblicato una foto insieme ad Alice. Uno scatto che faceva intendere che i due si fossero riconciliati, come è stato poi confermato da Morata alla stampa.

La storia d'amore tra Alice Campello e Alvaro Morata

Alice Campello e Alvaro Morata avevano vissuto anche un altro momento tragico quando, dopo il parto di Bella, Alice aveva rischiato di morire a causa di un' emorragia. Ospite a Verissimo, l'influencer aveva spiegato: "Ho avuto un'emorragia. I medici non riuscivano a fermarla. Sono stata dodici ore in sala operatoria, mi hanno fatto 17 trasfusioni di sangue. L'ultima speranza era il palloncino che mi hanno messo nell'utero. Se il palloncino non avesse fermato l'emorragia, avrebbero dovuto asportarmi l'utero, altrimenti sarei morta".