La porta rossa si riapre con una nuova ed emozionante edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. Tutte le ultime notizie sulla nuova edizione del reality e i nomi dei concorrenti saranno disponibili su Mediaset Infinity.

Nei promo ufficiali del reality, Simona Ventura ha presentato i protagonisti di questa edizione, svelandone tratti caratteriali e storie personali.

Grande Fratello 2025, i concorrenti ufficiali

Simona Ventura

Matteo è il primo concorrente annunciato del Grande Fratello, descritto come un gigante buono: "Il rispetto se lo è sempre guadagnato, fuori e nel ring. Guantoni, successi, incontri, ma un giorno la sua vita è cambiata. Oltre al corpo allena anche la mente, pensate conosce a memoria La Divina Commedia. Sul ring ha sempre lottato, non sarà facile metterlo a tappeto".

Anita ha affrontato sfide importanti sin da giovane: "Anita ha scritta la sua storia sulla pelle, è cresciuta affrontando problemi più grandi di lei. Ha conquistato sempre tutto da sola. Chi doveva proteggerla l'ha delusa, ma per le persone che ama farebbe qualsiasi cosa. Sotto la sua corazza, una dolcezza infinita".

Jonas entra in Casa con energia e spirito ribelle: "Jonas entra con tutta la sua follia. Studia all'università, ama la filosofia ma non chiedetegli di essere diplomatico. Esperto in arti marziali, ma è con le parole che serra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia".

Omer porta con sé una storia di resilienza: "Omer, la sua casa è crollata davanti ai suoi occhi ma non ha mai smesso di lottare: è forte e ha un sorriso speciale. L'Italia è stata la sua rinascita, la casa del Grande Fratello sarà la sua rivincita?".

Francesca ha due figli, ma un tradimento ha stravolto la sua famiglia: "La romana di Roma, è giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma anche un'amica, una famiglia perfetta. Poi un sospetto, un appostamento e la scoperta del tradimento".

Nei prossimi giorni, verranno svelati tutti i concorrenti del Grande Fratello 2025.

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE