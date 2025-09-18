La nuova edizione del Grande Fratello è ormai alle porte e andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Con la conduzione di Simona Ventura, la Casa più spiata d’Italia si prepara ad accogliere storie intense e nuove emozioni, riportando al centro del reality le persone comuni e i loro percorsi personali.

Grande Fratello 2025, chi è il concorrente Jonas

Il concorrente Jonas nel promo del Grande Fratello 2025

Dopo l’annuncio dei primi concorrenti, nel nuovo promo ufficiale è stato svelato Jonas, un ragazzo con un carattere ribelle.

A descriverlo è stata proprio la conduttrice, Simona Ventura: "Jonas entra con tutta la sua follia. Studia all'università, ama la filosofia ma non chiedetegli di essere diplomatico. Esperto in arti marziali, ma è con le parole che serra i colpi più decisi. È un animo ribelle, sempre alla conquista dell'amore vero. Ha cercato per mesi la fortuna in Cina, ora ci prova nella Casa più spiata d'Italia".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

