ANTICIPAZIONI
18 settembre 2025

Grande Fratello 2025, Francesca è una nuova concorrente ufficiale

Francesca è la nuova concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025: Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento

La porta rossa del Grande Fratello sta per riaprirsi con una nuova edizione su Canale 5 e Mediaset Infinity. I concorrenti saranno persone comuni, le cui storie entreranno nelle case degli spettatori, come anticipato nei promo ufficiali guidati dalla conduttrice Simona Ventura.

Grande Fratello 2025, chi è la concorrente Francesca

La concorrente Francesca nel promo del Grande Fratello 2025

Tra i nuovi protagonisti c’è Francesca, presentata così da Ventura: "La porta rossa del Grande Fratello sta per aprirsi a inquilini nuovi di zecca scelti in tutta Italia, isole comprese, come Francesca, la romana di Roma, è giovane, ma ha già due figli grandi. Per loro non è solo una mamma, ma anche un'amica, una famiglia perfetta. Poi un sospetto, un appostamento e la scoperta del tradimento".

Grande Fratello 2025 con Simona Ventura, quando va in onda

La nuova edizione del Grande Fratello andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma Mediaset Infinity, troverete tutte le informazioni e le anticipazioni sul reality.

