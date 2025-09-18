Segreti di famiglia 2, la puntata del 19 settembre in streaming
La puntata del 19 settembre di Segreti di famiglia 2, la serie turca di Mediaset Infinity, è disponibile in streaming gratis
La puntata integrale del 19 settembre della serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Segreti di famiglia 2: la trama del 19 settembre
Dopo il riconoscimento, la famiglia di Ferda arriva in centrale per parlare con il procuratore Ilgaz. Dal colloquio emergono alcuni sospetti nei confronti di Ismail, un ragazzo innamorato di Ferda. Gli uomini di Eren si mettono sulle sue tracce.
Il ragazzo è sparito da due giorni, ma poi viene ritrovato in un bungalow completamente ubriaco e portato in centrale in attesa che sia in grado di rilasciare una dichiarazione e dare delle spiegazioni. Il giorno del matrimonio aveva chiamato ripetutamente la ragazza.
Ceylin, pur essendo ancora innamorata di Ilgaz, continua a fingersi dura e distante e non lascia all'uomo nessuno spiraglio.
