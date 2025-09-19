Scopriamo chi sarà a Verissimo sabato 20 e domenica 21 settembre

Sabato 20 e domenica 21 settembre su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato:

In esclusiva, Alex Baudo parlerà per la prima volta dopo il clamore mediatico che si è scatenato a seguito della scomparsa di suo padre Pippo. A Verissimo, il racconto di vita e di famiglia di Alessandra Mussolini, in libreria con Benito – Le rose e le spine.

E ancora, la carriera di Maria Grazia Cucinotta al cinema con la commedia Esprimi un desiderio e il momento delicato di Soleil Sorge, che ha perso da pochi mesi la sua adorata mamma Wendy. Infine, sarà ospite Özge Özpirinççi, l’attrice turca che interpreta Bahar, la protagonista della serie di Canale 5 La forza di una donna.

Domenica:

Lui è un simbolo della musica italiana a livello internazionale. Silvia Toffanin accoglierà il maestro Andrea Bocelli, da domenica 21 settembre nelle sale di tutto il mondo con Andrea Bocelli: Because I Believe, film che racconta la sua vita e la sua lunga e luminosa carriera. Al suo fianco, in studio, anche la moglie Veronica.

A Verissimo, le emozioni di Simona Ventura, al debutto come conduttrice della nuova edizione di Grande Fratello, in onda su Canale 5 dal 29 settembre. E ancora, intervista ritratto per un’attrice e regista di grande talento: Valeria Bruni Tedeschi, protagonista al cinema del film Duse.

Inoltre, a Verissimo la storia di Francesco Acerbi, in libreria con un’autobiografia in cui racconta la sua carriera calcistica e i suoi momenti difficili.

Infine, spazio a una vicenda drammatica e toccante. In studio sarà presente Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni che lo scorso ottobre è tragicamente morta a Piacenza, precipitando dal terrazzo del palazzo dove abitava. L’ex fidanzatino di Aurora è imputato per questo omicidio. Se la sentenza di colpevolezza verrà confermata, Aurora sarà riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in Europa.