18 settembre 2025

Özge Özpirinççi ospite a Verissimo

L'attrice turca che interpreta Bahar nella serie La forza di una donna sarà ospite a Verissimo sabato 20 settembre

Ozge Ozpirincci, Bahar di La forza di una donna

Con la sua determinazione e il suo fascino ha conquistato tutti: sabato 20 settembre a Verissimo la protagonista de La forza di una donna Özge Özpirinççi.

Özge Özpirinççi è nata a Istanbul l'1 aprile del 1986 e lavora come attrice in tv e al cinema dal 2008. Alle superiori ha studiato un anno negli Stati Uniti, per poi tornare in Turchia e laurearsi in Gestione aziendale a Istanbul.

Inizia la sua carriera nel mondo della recitazione nel 2008, carriera che avrà un'importante svolta nel 2017, quando otterrà il ruolo da protagonista nella serie turca La forza di una donna.

Ozge Ozpirincci, Bahar di La forza di una donna

In La forza di una donna, Özge Özpirinççi è Bahar, donna e madre coraggiosa la cui vita è piena di sfide e dolori difficili da affrontare.

La vita privata di Özge Özpirinççi è lontana da gossip e riflettori: dal 2013 ha una storia d'amore con il collega Burak Yamantürk, diventato suo marito nel 2021. La coppia ha una figlia, Mercan, di 4 anni.

Appuntamento con Verissimo sabato 20 settembre alle 16.30 su Canale 5.

