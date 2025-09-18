Mediaset Infinity logo
La promessa
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
La promessa
LE NOZZE
18 settembre 2025

La Promessa, Manuel e Jana finalmente sposi

Dopo tante peripezie e le cospirazioni di Cruz e Petra, la coppia riesce a convolare a nozze

Condividi:
La Promessa
La Promessa, Jana e Manuel si sposano

Tempo di grandi novità a La Promessa, che ha visto la celebrazione delle nozze tra Manuel e Jana. Nell'amata soap spagnola, in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro, il futuro marchese De Luján è riuscito a superare le avversità e le opposizioni dei genitori, arrivando all'altare insieme alla sua amata. Tuttavia, le nozze sono state messe a rischio dalla mossa disperata di Petra, disposta a tutto per assecondare il desiderio di Cruz di fermare il figlio prima del matrimonio. La governante, interpretata dall'attrice Marga Martínez, sfrutta l'esatto momento in cui Maria e padre Samuel si trovano nello studio di Manuel per chiuderli dentro a chiave ed evitare che il prete possa celebrare il sacramento.

L'ottimismo di Cruz e la preoccupazione di Manuel nel non veder sopraggiungere il sacerdote si infrangono contro i tentativi di quest'ultimo di forzare la porta e raggiungere la chiesa giusto in tempo per la cerimonia. A questo punto la marchesa, davanti anche alle ammonizioni di Leocadia affinché il matrimonio sia celebrato senza colpi di scena, deve arrendersi all'amore della coppia. Manuel e Jana sono finalmente marito e moglie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

SERIE TV

Segreti di famiglia 2, le anticipazioni del 22 settembre

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2

Segreti di famiglia 2, la puntata del 19 settembre

LA PUNTATA

Segreti di famiglia 2, la puntata del 19 settembre

La puntata del 19 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

La puntata del 19 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis

Alessandra Matteuzzi, parla la sorella Stefania

CRONACA

Alessandra Matteuzzi, parla la sorella Stefania

Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"

Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"

Grande Fratello, Francesca nuovo concorrente ufficiale

ANTICIPAZIONI

Grande Fratello, Francesca nuovo concorrente ufficiale

Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento

Simona Ventura la presenta nel promo ufficiale raccontando la sua storia tra famiglia e tradimento

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity