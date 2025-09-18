Dopo tante peripezie e le cospirazioni di Cruz e Petra, la coppia riesce a convolare a nozze

La Promessa, Jana e Manuel si sposano

Tempo di grandi novità a La Promessa, che ha visto la celebrazione delle nozze tra Manuel e Jana. Nell'amata soap spagnola, in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro, il futuro marchese De Luján è riuscito a superare le avversità e le opposizioni dei genitori, arrivando all'altare insieme alla sua amata. Tuttavia, le nozze sono state messe a rischio dalla mossa disperata di Petra, disposta a tutto per assecondare il desiderio di Cruz di fermare il figlio prima del matrimonio. La governante, interpretata dall'attrice Marga Martínez, sfrutta l'esatto momento in cui Maria e padre Samuel si trovano nello studio di Manuel per chiuderli dentro a chiave ed evitare che il prete possa celebrare il sacramento.

L'ottimismo di Cruz e la preoccupazione di Manuel nel non veder sopraggiungere il sacerdote si infrangono contro i tentativi di quest'ultimo di forzare la porta e raggiungere la chiesa giusto in tempo per la cerimonia. A questo punto la marchesa, davanti anche alle ammonizioni di Leocadia affinché il matrimonio sia celebrato senza colpi di scena, deve arrendersi all'amore della coppia. Manuel e Jana sono finalmente marito e moglie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE