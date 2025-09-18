La Promessa, Manuel e Jana finalmente sposi
Dopo tante peripezie e le cospirazioni di Cruz e Petra, la coppia riesce a convolare a nozze
Tempo di grandi novità a La Promessa, che ha visto la celebrazione delle nozze tra Manuel e Jana. Nell'amata soap spagnola, in onda tutti i giorni alle 19.30 su Retequattro, il futuro marchese De Luján è riuscito a superare le avversità e le opposizioni dei genitori, arrivando all'altare insieme alla sua amata. Tuttavia, le nozze sono state messe a rischio dalla mossa disperata di Petra, disposta a tutto per assecondare il desiderio di Cruz di fermare il figlio prima del matrimonio. La governante, interpretata dall'attrice Marga Martínez, sfrutta l'esatto momento in cui Maria e padre Samuel si trovano nello studio di Manuel per chiuderli dentro a chiave ed evitare che il prete possa celebrare il sacramento.
L'ottimismo di Cruz e la preoccupazione di Manuel nel non veder sopraggiungere il sacerdote si infrangono contro i tentativi di quest'ultimo di forzare la porta e raggiungere la chiesa giusto in tempo per la cerimonia. A questo punto la marchesa, davanti anche alle ammonizioni di Leocadia affinché il matrimonio sia celebrato senza colpi di scena, deve arrendersi all'amore della coppia. Manuel e Jana sono finalmente marito e moglie.
Leggi anche
SERIE TV
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
Ecco cosa succederà nel nuovo episodio di Segreti di famiglia 2
LA PUNTATA
La puntata del 19 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
La puntata del 19 settembre di Segreti di famiglia 2 è disponibile in streaming gratis
CRONACA
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"
Le parole di Stefania Matteuzzi a Dentro la notizia: "Sì, è stata fatta giustizia per mia sorella"