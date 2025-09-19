Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre
Ecco cosa è successo dall'8 al 12 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity
Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, il giudice delibera per la famiglia di Ceylin la misura di custodia cautelare.
Ilgaz inizia a sospettare che suo padre nasconda in casa Parla. Ceylin e Ilgaz si vogliono separare.
Il giorno dell'udienza, Parla fa la sua ricomparsa e Ceylin riesce a convincere il giudice a confermare l'annullamento della custodia cautelare.
Il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare. I sospetti ricadono su un ragazzo che si chiama Ismail.
Yekta scopre che Omer è suo figlio, il quale gli confessa che ha ucciso lui il giornalista.
Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 49 al 53 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
