Mediaset Infinity logo
Segreti di famiglia
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Segreti di famiglia
SERIE TV
19 settembre 2025

Segreti di famiglia 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

Ecco cosa è successo dall'8 al 12 settembre negli episodi di Segreti di famiglia 2 disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity

Condividi:

Durante gli episodi dell'ultima settimana di Segreti di famiglia 2 rilasciati su Mediaset Infinity da lunedì 15 a venerdì 19 settembre, il giudice delibera per la famiglia di Ceylin la misura di custodia cautelare.

Ilgaz inizia a sospettare che suo padre nasconda in casa Parla. Ceylin e Ilgaz si vogliono separare.

Il giorno dell'udienza, Parla fa la sua ricomparsa e Ceylin riesce a convincere il giudice a confermare l'annullamento della custodia cautelare.

Il corpo di una sposa di nome Ferda viene ritrovato in mare. I sospetti ricadono su un ragazzo che si chiama Ismail.

Yekta scopre che Omer è suo figlio, il quale gli confessa che ha ucciso lui il giornalista.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi dal 49 al 53 della seconda stagione di Segreti di famiglia, disponibili gratis su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu nell'amata Endless Love, è disponibile con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIADET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

La forza di una donna 2, la puntata del 19 settembre

SERIE TV

La forza di una donna 2, la puntata del 19 settembre

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

MADRI E FIGLI

Arianna Cirrincione parla dell'allattamento al seno

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

L'influencer risponde sui social ad alcune domande sulla maternità

La forza di una donna e Forbidden Fruit, i nuovi orari

SERIE TV

La forza di una donna e Forbidden Fruit, i nuovi orari

Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2

Da lunedì 22 settembre cambiano gli orari delle serie turche La forza di una donna 2 e Forbidden Fruit 2

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

SERIE TV

Forbidden Fruit 2, il riassunto della settimana dal 15 al 19 settembre

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Ecco cosa è successo negli ultimi episodi della serie turca

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity