La forza di una donna
La forza di una donna
SERIE TV
18 settembre 2025

La forza di una donna 2, la puntata del 18 settembre in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda giovedì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna 2: la trama del 18 settembre

Bahar (Özge Özpirinççi) in La forza di una donna

La donna che è stata l'amante del marito di Hatice decide di andare a trovare Bahar in ospedale. Sarp, dopo aver scoperto che Bahar e i suoi figli sono vivi, è sconvolto e vorrebbe andare da loro, ma Enver lo prega di non farlo e gli confessa che Bahar è molto malata. Arif chiede a Bahar di sposarlo ma, di lì a poco, la donna ha un malore. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.30 e il weekend alle 14.30. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

