Dentro la Notizia
CRONACA
18 settembre 2025

Picchia la moglie e la figlia a Napoli, la ragazza: "Non voleva che io mangiassi. Gli dava fastidio"

A Dentro la notizia, le parole della madre e della figlia che sarebbero state vittime di violenza per circa 30 anni a Varcaturo (Napoli)



Dopo una prima intervista in collegamento con Dentro la notizia, Francesca e Annamaria ripercorrono gli anni di presunte violenze e maltrattamenti subite dal padre di Francesca.

L'uomo di 61 anni è stato arrestato dai carabinieri a Varcaturo, nel Napoletano, per maltrattamenti e lesioni aggravate. Francesca, 31 anni, avrebbe trovato la forza di denunciare i maltrattamenti che subiva dal padre fin dall'infanzia.

Napoli, picchia la figlia e la moglie

Non voleva che io mangiassi. Gli dava fastidio. Mi diceva che ero brutta e grassa. Io non sono più uscita di casa”, spiega Francesca che ora convive con la paura di rimanere senza un'abitazione per lei e sua madre, “La nostra paura è di rimanere in mezzo a una strada. Era lui che pagava l'affitto”.

A Dentro la notizia, vengono mandati in onda in esclusiva i messaggi violenti e pieni d'offese dell'uomo: “È la volta buona che non ti svegli più. Sei un animale”.

“Che ricordi ha della sua infanzia?”, chiede Gianluigi Nuzzi alla ragazza. “Un’infanzia triste. Le litigate, le parolacce e le botte. Ne ho viste di tutti i colori. Gli dava fastidio se giocavamo dentro casa”, aggiunge Francesca.

Nonostante l'intervento dei carabinieri, Francesca e Annamaria vivono attualmente con la paura. “Io ho paura e lui sarebbe capace di fare di nuovo tutto quello che ha fatto”, conclude la ragazza.

