Venerdì 19 settembre, alle ore 21.30, su Retequattro, nuovo appuntamento con Quarto Grado. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri torna sulla vicenda di Pierina Paganelli, la donna uccisa e ritrovata nel garage del proprio condominio, a Rimini, il 3 ottobre 2023. È cominciato il processo nei confronti di Louis Dassilva, imputato per omicidio volontario e pluriaggravato. I tre figli della 78enne sono certi della colpevolezza dell’uomo, mentre la moglie di Dassilva, Valeria, continua a difenderlo e a credere nella sua innocenza. Al centro della puntata, anche il caso di Lily Resinovich. L'inchiesta si sta concentrando sulle distrazioni di Sebastiano Visintin: secondo la famiglia, il marito della vittima avrebbe consegnato agli inquirenti il cellulare sbagliato. Il parterre di ospiti è composto da Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello, Umberto Brindani e Marco Oliva. Si rinnova, infine, lo stretto rapporto tra Quarto Grado e il suo pubblico: una community molto attiva - i quartograders -, che ogni venerdì partecipa, in diretta via social, al programma.

