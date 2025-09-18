Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
18 settembre 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 settembre in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 18 settembre su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 settembre

Dopo aver saputo del matrimonio tra Ender e Alihan, Halit va a casa di Ender e i due litigano. Erim ascolta tutto e scappa di casa.

Ender e Halit, preoccupati, chiamano la polizia. Erim telefona a Kemal che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz che corre da loro con Halit.

Zeynep, dopo aver saputo del matrimonio, è depressa ed Emir e Irem vanno a casa sua per consolarla. Zerrin è distrutta dalla notizia ed è in ospedale per un attacco di cuore.

Alihan va in ufficio da Halit e gli dice che vuole convocare una riunione straordinaria del consiglio perché ora lui ha la maggioranza delle azioni e vuole prendere il controllo dell'azienda.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

