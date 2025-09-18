Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 settembre in streaming

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda giovedì 18 settembre nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Alihan (Onur Tuna) in Forbidden Fruit

Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 settembre

Dopo aver saputo del matrimonio tra Ender e Alihan, Halit va a casa di Ender e i due litigano. Erim ascolta tutto e scappa di casa.

Ender e Halit, preoccupati, chiamano la polizia. Erim telefona a Kemal che lo raggiunge e lo porta a casa sua. Kemal avvisa Yildiz che corre da loro con Halit.

Zeynep, dopo aver saputo del matrimonio, è depressa ed Emir e Irem vanno a casa sua per consolarla. Zerrin è distrutta dalla notizia ed è in ospedale per un attacco di cuore.

Alihan va in ufficio da Halit e gli dice che vuole convocare una riunione straordinaria del consiglio perché ora lui ha la maggioranza delle azioni e vuole prendere il controllo dell'azienda.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

