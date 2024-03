I nuovi episodi di Terra amara lasciano il daytime e vanno in onda solo il venerdì in prima serata

İbrahim Çelikkol è Hakan Gümüşoğlu in Terra amara

Terra amara (titolo originale: Bir Zamanlar Çukurova) va in onda solo in prima serata. A partire dal 15 marzo, l'amatissima soap opera turca continuerà ad emozionare gli spettatori con le storie ambientate a Çukurova il venerdì sera.

Sabato 9 marzo, quindi, termina l'appuntamento quotidiano con le vicende che vedono protagonista Zuleyha, iniziato il 4 luglio 2022 con il primo episodio. Al suo posto, è prevista la messa in onda della nuova serie Endless Love, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Terra amara, le anticipazioni del 15 marzo

Secondo le trame del 15 marzo, Zuleyha tenta di costringere Hakan a cedere le sue quote nell'azienda Yaman e a lasciare Çukurova, ma lui rifiuta e lei gli spara in un impeto di rabbia, ma viene salvato dall'intervento di Fikret.

Nel frattempo, Betul si rifugia da Abdulkadir per proteggersi dagli uomini di Colak e rivela di non volerlo lasciare per l'eredità.

Un ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la villa a causa di un debito fiscale, mostrandole avvisi di pagamento mai ricevuti da Zuleyha. Si tratta in realtà di un sabotaggio da parte di Betul, mentre Fikret sospetta di Sermin e Betul.

Inoltre, il fratello di Mujgan richiede 10 milioni per rinunciare alla custodia del piccolo Kerem Ali.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Terra amara già andate in onda e le anticipazioni dei prossimi episodi. Sullo stesso sito è possibile trovare alcune curiosità su Terra amara, dalle location all'enorme produzione dietro la realizzazione della serie.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE