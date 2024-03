Terra amara, le trame di venerdì 15 marzo

Zuleyha spara ad Hakan. Una breve anticipazione di quello che accadrà nei prossimi episodi della soap opera turca in onda su Canale 5

Hilal Altınbilek (Züleyha) in Terra Amara

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Terra amara, in onda in prima serata su Canale 5 venerdì 15 marzo e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Terra amara anticipazioni: Zuleyha spara ad Hakan

Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova, ma lui si rifiuta e Zuleyha, in preda alla rabbia, gli spara.

Nel frattempo, l'ufficiale giudiziario si presenta a villa Yaman per pignorare la villa a causa di un debito con il fisco.

Zuleyha è incredula, ma poi le vengono mostrati gli avvisi di pagamento.

