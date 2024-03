Ecco come rivedere la prima puntata della soap turca in onda su Rete 4

La prima puntata di Terra amara (Bir Zamanlar Çukurova) torna in onda lunedì 11 marzo alle 19.40 su Rete 4. I telespettatori hanno così l'opportunità di rivedere in televisione l'inizio delle vicende che vedono protagonista Zuleyha.

La soap opera turca viene riproposta tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4, mentre i nuovi episodi di Terra amara andranno in onda in prima visione il venerdì in prima serata su Canale 5.

Tutti gli episodi di Terra amara sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi come le anticipazioni della puntata di venerdì 15 marzo.

Terra amara, la trama del primo episodio

Nel primo episodio, Zuleyha, una ragazza bella ed intelligente che lavora come sarta ad Istanbul, è innamorata di Yilmaz che lavora come meccanico nella bottega del suo padrino Ayhan.

I due ragazzi si amano moltissimo, tanto che Yilmaz le sta per fare la proposta di matrimonio. Purtroppo però, Zuleyha, che vive con il fratellastro Veli, giocatore d'azzardo, viene venduta da quest'ultimo a Naci, l'uomo con cui ha contratto molti debiti di gioco.

Una sera Zuleyha, con l'inganno, viene mandata dal fratellastro a casa di Nigar, che è complice di Naci. Naci tenta di violentarla ma Yilmaz, avvertito da Gulsum, moglie di Veli, corre dalla sua amata e durante la colluttazione uccide Naci.

I due innamorati, scioccati da quanto accaduto, si rifugiano a casa di Ayhan che convince Yilmaz a fuggire da solo, dando al ragazzo l'indirizzo di un falsario per costruirsi una nuova identità. Zuleyha non appena si accorge dell'assenza di Yilmaz lo raggiunge alla stazione ferroviaria e i due innamorati fuggono ad Adana. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE