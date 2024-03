Endless Love va in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity da lunedì 11 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla nuova serie turca

Burak Özçivit (Kemal) e Neslihan Atagül (Nihan), protagonisti di Endless Love

Endless Love, conosciuta anche come Kara Sevda, è una serie televisiva turca che viene trasmessa in Italia a partire dall'11 marzo su Canale 5 e su Mediaset Infinity.

La serie, vincitrice dell'International Emmy Award, narra la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro incontro casuale su un autobus dà il via a un'intensa storia d'amore, non priva di numerosi ostacoli che i due protagonisti dovranno affrontare.

Endless Love, le anticipazioni della serie

Kemal e Nihan si incontrano su un autobus in una delle prime scene di Endless Love

Endless Love segue la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Quando i due si incontrano per caso su un autobus, rimangono piacevolmente colpiti l'uno dall'altro.

Nella trama della prima puntata di Endless Love, però, si scopre che Onder, il padre di Nihan, rischia la bancarotta ed è spinto dalla moglie Vildan a mettersi in affari con Galip Kozcuoglu e il figlio Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per Nihan. A un mese dal loro primo incontro, i destini di Kemal e Nihan si incrociano una seconda volta.

Come vedere Endless Love in italiano

Endless Love viene trasmessa dal lunedì al sabato in prima visione su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity subito dopo la messa in onda.

Su Mediaset Infinity, è possibile trovare anche contenuti extra come le anticipazioni, i riassunti delle puntate e tante curiosità sulla serie.

Endless Love, quante puntate sono e quanto durano

La serie è divisa in due stagioni, per un totale di 74 episodi. Ogni episodio della versione originale turca ha una durata di circa 120 minuti, mentre nella versione italiana gli episodi sono più brevi e più numerosi.

Quando e come vedere Endless Love? Su Canale 5, viene trasmessa dal lunedì al venerdì con episodi di circa venti minuti (dalle 14.10 alle 14.30), mentre il sabato l'appuntamento dura circa due ore (dalle 14.30 alle 16.30).

Dove è stato girato Endless Love: ambientazione delle riprese

Nese Baykent (Vildan Sezin), Burak Özçivit (Kemal Soydere), Orhan Güner (Hüseyin) e Ruzgar Aksoy (Tarik Soydere) in Endless Love

Le riprese di Endless Love sono state principalmente realizzate a Istanbul, con alcune scene del primo episodio girate nel comune di Zonguldak.

La città è stata anche il set di altre serie turche come Everywhere I Go - Coincidenze d'amore, Dreams and Realities - La forza dei sogni e My Home My Destiny, tutte disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Endless Love, il cast e i personaggi principali

Nel cast di Endless Love c'è anche Orhan Güner (Hüseyin)

Endless Love vede come protagonisti Neslihan Atagül nel ruolo di Nihan e Burak Özçivit nel ruolo di Kemal.

Nel cast della serie troviamo anche alcuni membri del cast di Terra amara, tra cui Kerem Alisik, noto per il suo ruolo di Fekeli, e Rüzgar Aksoy, l'interprete di Ercüment Akman. Tra gli attori c'è anche Melissa Aslı Pamuk, che il pubblico italiano riconoscerà per aver dato vita al personaggio di Ayşe in La ragazza e l'ufficiale.

Endless Love, produzione e distribuzione

La serie è stata diretta da Hilal Saral e prodotta da Ay Yapım. Dopo il successo ottenuto in Turchia e in oltre 110 paesi, Endless Love arriva in Italia con il debutto su Canale 5 dall'11 marzo 2024.

La serie ha ricevuto diverse nomination e premi, tra cui il Seoul International Drama Awards in Corea e l'International Emmy Award come miglior telenovela.

