Endless Love, le trame della settimana dall'11 al 16 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie televisiva turca di Canale 5 in onda dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10, il sabato alle 14.30 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Endless Love anticipazioni

Kemal, un giovane di umili origini impegnato nello studio dell'ingegneria mineraria, e Nihan, proveniente da una famiglia benestante e appassionata d'arte, si incontrano casualmente su un autobus rimangono piacevolmente colpiti l'uno dall'altra .

Nel frattempo, il padre di Nihan, Onder, rischia la bancarotta e viene coinvolto negli affari con Galip Kozcuoglu e il suo figlio Emir, un individuo ricco e arrogante con un interesse ossessivo per Nihan.

Galip propone a Onder di saldare i suoi debiti in cambio del matrimonio di Nihan con Emir. Mentre la madre di Nihan, Vildan, sembra favorevole all'accordo, Onder è indignato. Durante una discussione su questo argomento, Ozan, il fratello di Nihan, si sente male e la questione viene momentaneamente sospesa.

Nel frattempo, Nihan è sempre più attratta da Kemal , nonostante le differenze sociali tra loro. Tuttavia, quando Kemal trova lavoro in un'altra città e propone il matrimonio a Nihan, lei rifiuta, affermando di amarlo ma dimostrando poi di essere impegnata con Emir. Kemal si trasferisce e inizia una carriera di successo come ingegnere minerario.

Nel frattempo, Nihan sposa Emir, ma il loro matrimonio è infelice. In seguito, durante un incidente in mare, Kemal salva Nihan per la seconda volta, ma lei è confusa sui suoi sentimenti.

