Quando e come vedere la soap opera turca in onda su Canale 5 e Mediaset Infinity: da lunedì 11 marzo ogni giorno un nuovo episodio

Endless Love (Kara Sevda) va in onda da lunedì 11 marzo dal lunedì al venerdì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, nell'orario in cui precedentemente andava in onda Terra amara.

La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell'International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus.

Q uando la madre di Nihan, per salvare la famiglia dalla bancarotta, la costringe a sposare il ricco Emir Kozcuoglu, i due amanti sono costretti a separarsi. Dopo cinque lunghi anni, si ritrovano e cercano di riaffermare il loro amore nonostante le circostanze avverse.

Nel cast della serie troviamo Kerem Alisik, noto per il suo ruolo di Fekeli in Terra Amara.

